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Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ-2023 по хоккею

Германия обыграла Францию и вышла в плей-офф ЧМ-2023 по хоккею
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Сегодня, 23 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе А — сборные Германии и Франции. Победу в этой встрече одержали хоккеисты сборной Германии 5:0. Они обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2023.

Счёт в матче был открыт на первых минутах: отличился Александер Эль (Войцех Стаховяк, Паркер Туоми). В первом периоде Фредерик Тиффельс (Джон-Джейсон Петерка, Доминик Кагун) удвоил преимущество сборной Германии. В начале второго периода сам Петерка забросил третью шайбу своей команды. В начале третьего периода четвёртую шайбу забросил Даниэль Фишбух (Кай Висман, Марцель Нёбельс), а чуть позднее Максимилиан Кастнер установил окончательный счёт — 5:0 в пользу сборной Германии.

Сборная Германии набрала 12 очков и заняла в своей группе четвёртое место, позволяющее сыграть в плей-офф. Франция (4) не опустится ниже шестого места, но вылетела из турнира.

ЧМ-2023. Группа A
23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК
Германия
Окончен
5 : 0
Франция
1:0 Эль (Стаховяк, Туоми) – 03:31   2:0 Тиффельс (Петерка, Кагун) – 15:55   3:0 Петерка – 22:07   4:0 Фишбух (Висман, Нёбельс) – 43:51 (pp)   5:0 Кастнер (Нёбельс, Висман) – 53:34 (pp)
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