Cловакия обыграла Норвегию и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2023

Сегодня, 23 мая, на «Арена-Рига» состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Словакии и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Словакии со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на первых минутах: отличился Марек Гривик (Рихард Паник, Павол Регенда). Через несколько минут преимущество Словакии удвоил Петер Цегларик (Мислав Росандич, Самуэль Княжко). Третья шайба в ворота Норвегии тоже залетела в первом периоде: её автором стал Роберт Лантоши (Франтишек Гайдош). Единственная шайба сборной Норвегии была заброшена в начале второго тайма: она на счету Маркуса Викингстада (Томас Берг-Пёульсен, Томас Ольсен). В концовке матча Рихард Паник отправил шайбу в пустые ворота.

Словакия набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Команда выйдет в плей-офф ЧМ-2023, если Латвия не наберёт очков в матче со Швейцарией. Норвегия (6) закончила турнир на седьмом месте в группе.