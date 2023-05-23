Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Cловакия обыграла Норвегию и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2023

Cловакия обыграла Норвегию и сохраняет шансы на выход в плей-офф ЧМ-2023
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 23 мая, на «Арена-Рига» состоялся матч чемпионата мира по хоккею. Встретились соперники по группе B — сборные Словакии и Норвегии. Победу в этой игре одержали хоккеисты сборной Словакии со счётом 4:1.

Счёт в матче был открыт на первых минутах: отличился Марек Гривик (Рихард Паник, Павол Регенда). Через несколько минут преимущество Словакии удвоил Петер Цегларик (Мислав Росандич, Самуэль Княжко). Третья шайба в ворота Норвегии тоже залетела в первом периоде: её автором стал Роберт Лантоши (Франтишек Гайдош). Единственная шайба сборной Норвегии была заброшена в начале второго тайма: она на счету Маркуса Викингстада (Томас Берг-Пёульсен, Томас Ольсен). В концовке матча Рихард Паник отправил шайбу в пустые ворота.

Словакия набрала 11 очков и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Команда выйдет в плей-офф ЧМ-2023, если Латвия не наберёт очков в матче со Швейцарией. Норвегия (6) закончила турнир на седьмом месте в группе.

ЧМ-2023. Группа B
23 мая 2023, вторник. 12:20 МСК
Словакия
Окончен
4 : 1
Норвегия
1:0 Гривик (Паник, Регенда) – 03:58   2:0 Цегларик (Росандич, Княжко) – 07:30   3:0 Лантоши (Гайдош) – 15:43   3:1 Викингстад (Берг-Пёульсен, Ольсен) – 23:10   4:1 Паник – 58:41 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023