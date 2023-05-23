Бывший генменеджер «Торонто» Дубас выступил с заявлением после ухода из клуба

Бывший генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас выступил с заявлением, в котором поблагодарил клуб и персонал за работу.

«Хотя я понимаю, что обстоятельства моего ухода вызывают интерес, я не буду вдаваться в подробности, потому что это касается частных обсуждений. В те дни, когда я чувствовал, что мне необходимо оценить свой собственный взгляд на будущее, как в отношении необходимого направления деятельности клуба, так и в отношении обеспечения полной поддержки моей семьи, организация решила пойти в другом направлении, и это их право.

За девять сезонов, прошедших с тех пор, как мне была предоставлена возможность работать в Национальной хоккейной лиге в «Торонто Мэйпл Лифс», у меня был шанс многому научиться и значительно вырасти, несмотря на взлёты и падения. Для меня было честью работать в таком вдохновляющем месте, с преданными делу людьми и чрезвычайно страстными болельщиками.

Игрокам, тренерам и персоналу — спасибо за вашу страсть и самоотдачу на каждом этапе совместного путешествия. Было огромным удовольствием работать бок о бок с вами каждый день», — написал Дубас в своём «твиттере».