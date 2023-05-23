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«Торпедо» подписало контракт с нападающим Данилом Веряевым

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Данилом Веряевым
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«Торпедо» подписало новый однолетний контракт с нападающим Данилом Веряевым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Для 24-летнего нападающего предстоящий сезон станет уже восьмым в составе нижегородского клуба. Всего за «Торпедо» в КХЛ он отыграл 320 матчей, в которых отметился 51 (19+32) набранным очком. В сезоне-2022/2023 Данил защищал «Торпедо» в 57 матчах, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач.

Напомним, в конце апреля «Торпедо» сделало Веряеву квалификационное предложение.

Нижегородский клуб в первом раунде Кубка Гагарина был сильнее московского «Динамо» (4-2 в серии). В полуфинале Западной конференции плей-офф КХЛ «Торпедо» всухую уступило санкт-петербургскому СКА 0-4 в серии.

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