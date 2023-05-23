«Торпедо» подписало контракт с нападающим Данилом Веряевым
Поделиться
«Торпедо» подписало новый однолетний контракт с нападающим Данилом Веряевым, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.
Для 24-летнего нападающего предстоящий сезон станет уже восьмым в составе нижегородского клуба. Всего за «Торпедо» в КХЛ он отыграл 320 матчей, в которых отметился 51 (19+32) набранным очком. В сезоне-2022/2023 Данил защищал «Торпедо» в 57 матчах, забросив четыре шайбы и отдав пять результативных передач.
Напомним, в конце апреля «Торпедо» сделало Веряеву квалификационное предложение.
Нижегородский клуб в первом раунде Кубка Гагарина был сильнее московского «Динамо» (4-2 в серии). В полуфинале Западной конференции плей-офф КХЛ «Торпедо» всухую уступило санкт-петербургскому СКА 0-4 в серии.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 мая 2023
-
19:54
-
19:22
-
19:13
-
19:07
-
19:02
-
18:38
-
18:33
-
18:26
-
18:13
-
18:00
-
17:52
-
17:38
-
17:26
-
17:15
-
17:01
-
16:45
-
16:33
-
16:22
-
16:15
-
16:05
-
15:39
-
15:03
-
14:40
-
14:33
-
14:27
-
13:58
-
13:40
-
13:15
-
12:53
-
12:39
-
12:13
-
11:36
-
11:15
-
10:45
-
10:25
Партнерский контент