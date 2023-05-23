Стало известно расписание четвертьфинальных матчей ЧМ-2023 по хоккею
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Определились четвертьфинальные пары на чемпионат мира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием четвертьфинальных матчей. Все матчи 1/4 финала турнира состоятся 25 мая в Финляндии и Латвии.
США сыграет со сборной Чехии, начало игры — в 16:20 мск в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
США
Не начался
Чехия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Швейцария встретится с национальной командой Германии в 16:20 мск в Риге на стадионе «Арена-Рига».
ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Швейцария
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сборная Канады сыграет с Финляндией в 20:20 мск в Тампере.
ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Швеция встретится со сборной Латвии в 20:20 мск в Риге.
ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швеция
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом мира является национальная команда Финляндии.
Сетка плей-офф чемпионата мира — 2023.
Комментарии
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