Видео травмы Евгения Дадонова, после которой он не смог продолжить матч с «Вегасом»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В одном из эпизодов игры травму получил российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов. Форвард столкнулся со своим же игроком. После падения на лёд он так и не смог продолжить участие в матче.

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В составе победителей уже на второй минуте отличился Джонатан Маршессо. Ему отдал одну из голевых передач российский форвард Иван Барбашёв. Спустя четыре минуты Барбашёв и сам поразил ворота хозяев. Ещё спустя две минуты забил и Уильям Каррье. А на 29-й минуте матча итоговый результат на табло установил Алекс Пьетранджело. Ему вновь ассимилировал Барбашёв.