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Джейми Бенна выгнали до конца матча за удар клюшкой в лицо лежащему сопернику

Джейми Бенна выгнали до конца матча за удар клюшкой в лицо лежащему сопернику
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0.

В одном из эпизодов игры, уже на второй минуте матча, канадский форвард Джейми Бенн получил удаление до конца встречи. Нападающий ударил клюшкой в лицо по лежащему сопернику.

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В составе победителей уже на второй минуте отличился Джонатан Маршессо. Ему отдал одну из голевых передач российский форвард Иван Барбашёв. Спустя четыре минуты Барбашёв и сам поразил ворота хозяев. Ещё спустя две минуты забил и Уильям Каррье. А на 29-й минуте матча итоговый результат на табло установил Алекс Пьетранджело. Ему вновь ассимилировал Барбашёв.

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