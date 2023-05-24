«Он сделал ошибку и очень переживает». Главный тренер «Далласа» — о матч-штрафе Бенна
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур прокомментировал удаление до конца матча капитана команды Джейми Бенна, который уже на второй минуте матча ударил клюшкой в лицо лежащего на льду форварда «Вегаса» Марка Стоуна.
«Скажем так, он сделал ошибку и сейчас очень плохо себя чувствует. Я не думаю, что кто-то в нашей раздевалке расстроен больше, чем он. Не буду сгущать тучи, он был здесь лидером на протяжении всей своей карьеры, и является им каждый день на льду и вне его. К счастью, с Марком Стоуном всё в порядке, а нам придётся смириться с последствиями», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
«Даллас» проиграл третий матч кряду и теперь уступает в серии со счётом 0-3. Следующий матч состоится в Далласе 26 мая.
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