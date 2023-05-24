«Амур» подписал контракт с нападающим Анатолием Никонцевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит односторонний характер.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 39 матчей за магнитогорский «Металлург», в которых заработал 12 (3+9) очков, а также провёл четыре игры в плей-офф.

Никонцев выступал за «Северсталь», «Металлург» и «Спартак», где три года был капитаном команды. Всего в КХЛ провёл 703 матча, забросил 134 шайбы и отдал 112 результативных передач при показателе полезности – «+29».

32-летний нападающий привлекался в сборную России для участия в Евротуре.