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«Амур» подписал контракт с нападающим Анатолием Никонцевым

«Амур» подписал контракт с нападающим Анатолием Никонцевым
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«Амур» подписал контракт с нападающим Анатолием Никонцевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит односторонний характер.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 39 матчей за магнитогорский «Металлург», в которых заработал 12 (3+9) очков, а также провёл четыре игры в плей-офф.

Никонцев выступал за «Северсталь», «Металлург» и «Спартак», где три года был капитаном команды. Всего в КХЛ провёл 703 матча, забросил 134 шайбы и отдал 112 результативных передач при показателе полезности – «+29».

32-летний нападающий привлекался в сборную России для участия в Евротуре.

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