«Амур» подписал контракт с нападающим Анатолием Никонцевым
Поделиться
«Амур» подписал контракт с нападающим Анатолием Никонцевым, сообщает пресс-служба хабаровского клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024 и носит односторонний характер.
В прошлом регулярном чемпионате КХЛ нападающий сыграл 39 матчей за магнитогорский «Металлург», в которых заработал 12 (3+9) очков, а также провёл четыре игры в плей-офф.
Никонцев выступал за «Северсталь», «Металлург» и «Спартак», где три года был капитаном команды. Всего в КХЛ провёл 703 матча, забросил 134 шайбы и отдал 112 результативных передач при показателе полезности – «+29».
32-летний нападающий привлекался в сборную России для участия в Евротуре.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 мая 2023
-
13:35
-
13:15
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:31
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:40
-
07:36
-
07:24
-
07:05
-
06:51
-
06:39
-
06:38
-
06:25
-
05:46
-
00:56
- 23 мая 2023
-
23:30
-
23:22
-
23:14
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:17
-
21:58
Партнерский контент