«Северсталь» подписала контракт с защитником Марком Барберио, сообщает пресс-служба КХЛ. Сообщается, что контракт с игроком обороны рассчитан на один сезон.

Сезон-2022/2023 защитник провёл в составе минского «Динамо», за которое сыграл 67 матчей в регулярном чемпионате и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач. Показатель полезности защитника составил «+15». В плей-офф на счету Барберио шесть результативных передач в шести матчах серии первого раунда со СКА.

Всего в КХЛ 33-летний канадец провёл 79 матчей, в которых набрал 21 (4+17) очко. Помимо минского клуба, Барберио выступал за казанский «Ак Барс».