Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Северстали» Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга»

Защитник «Северстали» Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга»
Комментарии

Защитник «Северстали» Макар Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

Теперь «Северсталь» должна либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию. 23-летний игрок обороны провёл пять сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В минувшем сезоне на счету Хабарова в регулярке и плей-офф 57 матчей, в которых защитник забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Макара 35 (9+26) результативных баллов.

Материалы по теме
Форвард «Металлурга» Канцеров: Разин сказал, что хочет видеть взрослый хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023