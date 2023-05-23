Защитник «Северстали» Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга»

Защитник «Северстали» Макар Хабаров принял контрактное предложение «Металлурга», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист находится в статусе ограниченно свободного агента.

Теперь «Северсталь» должна либо повторить предложение, либо отпустить игрока за компенсацию. 23-летний игрок обороны провёл пять сезонов под руководством тренера Андрея Разина, возглавившего «Металлург» в апреле.

В минувшем сезоне на счету Хабарова в регулярке и плей-офф 57 матчей, в которых защитник забросил четыре шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков с показателем полезности «+2». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на счету Макара 35 (9+26) результативных баллов.