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Новый генменеджер «Калгари» Конрой: собираюсь немного изменить ядро команды

Новый генменеджер «Калгари» Конрой: собираюсь немного изменить ядро команды
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Новый главный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой сообщил, что собирается немного омолодить состав команды в новом сезоне НХЛ.

«Я думаю, мы немного изменим ядро команды. Не основной костяк, но мы собираемся добавить в состав немного молодёжи. Моя главная задача — это драфт, наблюдение за игроками, и я понял, что команде нужны молодые хоккеисты. Команде необходима та страсть, которую они приносят изо дня в день. Я ничего не имею против игроков постарше, но когда вы видите, что эти дети делают в 15, 16, 17 лет — я даже не могу представить, как они это делают. Нужно привнести это в свою команду, дать им шанс.

При этом я не хочу сказать, что эта команда не может побеждать. Я никогда не буду сбрасывать со счетов игроков, которые сейчас в команде. Но я определённо думаю, что она нуждается в некоторых изменениях», — цитирует Конроя Dailyfaceoff.

Напомним, 1 мая 2023 года «Калгари» уволил Дэррила Саттера с поста главного тренера команды. Канадский клуб не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В апреле после девяти лет работы генеральным менеджером команды был уволен Брэд Треливинг. Его контракт истекал 30 июня 2023 года.

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