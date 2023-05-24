Новый генменеджер «Калгари» Конрой: собираюсь немного изменить ядро команды

Новый главный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой сообщил, что собирается немного омолодить состав команды в новом сезоне НХЛ.
«Я думаю, мы немного изменим ядро команды. Не основной костяк, но мы собираемся добавить в состав немного молодёжи. Моя главная задача — это драфт, наблюдение за игроками, и я понял, что команде нужны молодые хоккеисты. Команде необходима та страсть, которую они приносят изо дня в день. Я ничего не имею против игроков постарше, но когда вы видите, что эти дети делают в 15, 16, 17 лет — я даже не могу представить, как они это делают. Нужно привнести это в свою команду, дать им шанс.
При этом я не хочу сказать, что эта команда не может побеждать. Я никогда не буду сбрасывать со счетов игроков, которые сейчас в команде. Но я определённо думаю, что она нуждается в некоторых изменениях», — цитирует Конроя Dailyfaceoff.
Напомним, 1 мая 2023 года «Калгари» уволил Дэррила Саттера с поста главного тренера команды. Канадский клуб не попал в розыгрыш Кубка Стэнли — 2023, заняв девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В апреле после девяти лет работы генеральным менеджером команды был уволен Брэд Треливинг. Его контракт истекал 30 июня 2023 года.
- 24 мая 2023
-
17:16
-
17:07
-
16:49
-
16:36
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:55
-
10:45
-
10:31
-
10:14
-
10:00
-
09:45
-
09:20
-
09:10
-
08:40
-
08:25
-
07:40
-
07:36