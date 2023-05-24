Форвард «Далласа» Макс Доми оштрафован на $ 5 тыс. за удар Стоуна

Канадский нападающий «Даллас Старз» Макс Доми оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой форварда «Вегас Голден Найтс» Марка Стоуна, сообщает «твиттер» департамента безопасности игроков НХЛ. Инцидент произошёл на 19-й минуте третьего периода.
Ранее, в конце второй двадцатиминутки Доми получил 14 минут штрафа за жёсткую игру против Николаса Хага и отправился наблюдать за ходом игры со скамейки штрафников. После этого фанаты домашней команды на трибунах взбесились и начали бунтовать. На лёд полетел различный мусор.
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0. Четвёртый матч в серии состоится в ночь на 26 мая в 3:00 мск.
- 24 мая 2023
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