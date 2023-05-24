Джейми Бенну грозит дисквалификация за грубый удар клюшкой лежащего игрока

Канадскому форварду «Даллас Старз» Джейми Бенну грозит дисквалификация за грубый удар клюшкой. Департамент безопасности игроков НХЛ сегодня, 24 мая, проведёт слушание по поводу наказания хоккеиста, сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».

Напомним, в одном из эпизодов третьего матча полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», произошедшем уже на второй минуте матча, Бенн получил удаление до конца встречи. Нападающий ударил клюшкой в лицо лежащему сопернику.

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0. Четвёртый матч в серии состоится в ночь на 26 мая в 3:00 мск.