Джейми Бенну грозит дисквалификация за грубый удар клюшкой лежащего игрока
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Канадскому форварду «Даллас Старз» Джейми Бенну грозит дисквалификация за грубый удар клюшкой. Департамент безопасности игроков НХЛ сегодня, 24 мая, проведёт слушание по поводу наказания хоккеиста, сообщает журналист Даррен Дрегер в своём «твиттере».
Напомним, в одном из эпизодов третьего матча полуфинала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», произошедшем уже на второй минуте матча, Бенн получил удаление до конца встречи. Нападающий ударил клюшкой в лицо лежащему сопернику.
В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился третий матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Даллас Старз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:0. Четвёртый матч в серии состоится в ночь на 26 мая в 3:00 мск.
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