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Названы претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ в сезоне-2022/2023

Названы претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ в сезоне-2022/2023
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Джим Нилл («Даллас Старз»), Дон Суини («Бостон Брюинз») и Билл Зито («Флорида Пантерз») — в числе номинантов на приз «Лучшему генеральному менеджеру» сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

«Даллас Старз» в регулярном чемпионате НХЛ занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 108 очков после 82 игр. В розыгрыше Кубка Стэнли «звёзды» в первом раунде обыграли «Миннесоту Уайлд» (4-2), во втором — «Сиэтл Кракен» (4-3). В полуфинале плей-офф НХЛ «Даллас» уступает «Вегас Голден Найтс» 0-3 в серии.

«Бостон Брюинз» выиграл регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. В первом раунде плей-офф НХЛ «мишки» проиграли «Флориде» 3-4 в серии.

«Флорида Пантерз» заняла восьмое место в регулярке НХЛ, набрав 92 очка в 82 встречах. В первом раунде Кубка Стэнли — 2023 «пантеры» выбили «Бостон» (4-3), во втором раунде — «Торонто Мэйпл Лифс». В финале Востока подопечные Пола Мориса ведут в серии с «Каролиной Харрикейнз» 3-0.

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