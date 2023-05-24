Названы претенденты на приз лучшему генменеджеру НХЛ в сезоне-2022/2023

Джим Нилл («Даллас Старз»), Дон Суини («Бостон Брюинз») и Билл Зито («Флорида Пантерз») — в числе номинантов на приз «Лучшему генеральному менеджеру» сезона-2022/2023, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.
«Даллас Старз» в регулярном чемпионате НХЛ занял четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 108 очков после 82 игр. В розыгрыше Кубка Стэнли «звёзды» в первом раунде обыграли «Миннесоту Уайлд» (4-2), во втором — «Сиэтл Кракен» (4-3). В полуфинале плей-офф НХЛ «Даллас» уступает «Вегас Голден Найтс» 0-3 в серии.
«Бостон Брюинз» выиграл регулярный чемпионат, набрав рекордные 135 очков в 82 играх. В первом раунде плей-офф НХЛ «мишки» проиграли «Флориде» 3-4 в серии.
«Флорида Пантерз» заняла восьмое место в регулярке НХЛ, набрав 92 очка в 82 встречах. В первом раунде Кубка Стэнли — 2023 «пантеры» выбили «Бостон» (4-3), во втором раунде — «Торонто Мэйпл Лифс». В финале Востока подопечные Пола Мориса ведут в серии с «Каролиной Харрикейнз» 3-0.
- 24 мая 2023
-
20:07
-
20:00
-
19:40
-
19:19
-
19:08
-
18:56
-
18:41
-
18:25
-
18:21
-
18:03
-
17:30
-
17:16
-
17:07
-
16:49
-
16:36
-
16:19
-
16:08
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:35
-
14:25
-
14:20
-
14:05
-
13:55
-
13:35
-
13:15
-
12:45
-
12:19
-
12:00
-
11:35
-
11:15
-
10:55