The Athletic рассказал детали тяжёлых переговоров Малкина и «Питтсбурга» летом 2022 года

Журналисты The Athletic Роб Росси и Джош Йохе в своей статье рассказали детали тяжёлых переговоров форварда Евгения Малкина и генеральных менеджеров «Питтсбург Пингвинз» Брайана Бурка и Рона Хекстолла летом 2022 года.
«В прошлом году Кросби и Fenway Group (владельцы команды. — Прим. «Чемпионата») настаивали на продлении контрактов с Летангом и Малкиным. Однако в конце регулярки-2021/2022 Рон Хекстолл вышел на агента Евгения с предложением лишь краткосрочного контракта, и после этого генменеджер с агентом не общались. 17 июня Хекстолл заявил представителю Малкина, что либо он принимает этот контракт, либо уходит — через день это подтвердил Брайан Бурк. Если до этого Малкин «просто» беспокоился, то такой подход его просто оскорбил.
Улаживать ситуацию пришлось Кросби, Летангу и Майку Салливану, которые общались не только с игроком, но и с менеджментом. Кроме того, высшее руководство команды в лице владельцев и президента по бизнес-операциям каждый день задавали Хекстоллу вопросы, почему контракт до сих пор не продлён. Как пишут журналисты, Малкин хотел, чтобы «Питтсбург» показал, что 71-й номер им нужен. Хотя финальное предложение, сделанное 11 июля, Евгения устроило, его чувства были оскорблены. Он писал партнёрам «Они не думают, что я хороший игрок».
Кросби, Летанг и Салливан были на телефоне до самого утра, уговаривая Малкина и вспоминая все приятные моменты, связанные с их совместной игрой и работой. После этого Евгений сказал своему агенту принять условия. Затем довольный Хекстолл якобы хвастался перед сотрудниками фронт-офиса: «Он принял мои условия — вот так надо вести переговоры!» — сказано в статье.
13 июля 2022 года стало известно, что Малкин подписал новый контракт с «Питтсбургом». Соглашение игрока с клубом рассчитано на четыре года.
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