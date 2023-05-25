«Флорида» — 3-й финалист с 1968 года, попавший в плей-офф с наименьшим количеством очков

«Флорида» обыграла «Каролину» в четвёртом матче серии финала Восточной конференции со счётом 4:3 и выиграла серию со счётом 4-0. Хоккеисты «Пантерз» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории клуба.
«Флорида» имеет наименьшее количество очков по итогам регулярного чемпионата НХЛ среди всех участников текущего плей-офф (92 очка). Таким образом, «Пантерз» стали третьей командой с 1968 года, попавшей в финал Кубка Стэнли с наименьшим количеством очков среди всех участников плей-офф. Ранее это делали «Монреаль» в сезоне-2020/2021 и «Нэшвилл» в сезоне-2016/2017. Оба клуба проиграли финальные серии — «Канадиенс» уступили «Тампе» 1-4, а «Предаторз» не справились с «Питтсбургом» — 2-4.
В финале Кубка Стэнли «Флорида» встретится с «Вегасом» или «Далласом». Пока в серии со счётом 3-0 ведут хоккеисты «Голден Найтс». Четвёртый матч серии состоится завтра, 26 мая, начало — в 3:00 мск.
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