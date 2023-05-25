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«А кто ещё это мог быть?» Экблад — о голе Ткачука за 5 секунд до конца матча с «Каролиной»

«А кто ещё это мог быть?» Экблад — о голе Ткачука за 5 секунд до конца матча с «Каролиной»
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Защитник «Флориды» Аарон Экблад поделился эмоциями от выхода в финал Кубка Стэнли и отметил победный гол Мэттью Ткачука за пять секунд до конца четвёртого матча серии с «Каролиной». Форвард забил три победных гола в серии с «Харрикейнз» (4-0).

«Это классное чувство, без сомнения. В конце концов, мы рассчитываем на нечто большее, и это отличная возможность сделать это.

Гол Ткачука за пять секунд до конца? А кто ещё это мог быть? То, что он делает, просто необъяснимо», — цитирует Экблада журналист Майкл Руссо в своей соцсети.

Ткачук повторил рекорд НХЛ по самому позднему голу в основное время, принёсшему победу в серии. Всего в 16 играх текущего плей-офф Мэттью набрал 21 (9+12) очко, уже сумев войти в историю американского клуба.

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