Бобровский не мог сдержать слёз, Ткачук боялся дышать. Эмоции «Флориды» от безумной победы

Забитая до отказа 20-тысячная «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена в Санрайзе слилась в сумасшедшем экстазе за пять секунд до конца третьего периода четвёртого матча финала Восточной конференции НХЛ, в котором местная «Флорида Пантерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Только что 25-летний нападающий хозяев Мэттью Ткачук переиграл Фредерика Андерсена и вывел «пантер» вперёд. Каждый человек на трибунах и на льду понимал, что отыграться у «Каролины» не будет уже никакого шанса.

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Понимал это в том числе и российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Когда после гола Ткачука 34-летнего вратаря показали крупным планом, было хорошо заметно, что многоопытный голкипер даже не мог сдержать слёз.

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Это и понятно. Путь от первого матча в плей-офф НХЛ до первого в карьере попадания в финал Кубка Стэнли у Бобровского занял 12 лет. На этой дороге было много хорошего вроде двух «Везина Трофи» (2013 и 2017) и подписания огромного контракта с «пантерами» на $ 10 млн в год. Но последние несколько лет ушли у Бобровского на борьбу с постоянной критикой.

Сергей Бобровский Фото: Кадр из трансляции

Достаточно сказать, что даже нынешний плей-офф россиянин начинал в статусе резервного голкипера, однако в решающий момент именно Сергей сначала дотащил свою команду к победе в серии с «Бостон Брюинз», затем остановил сверхзвёздное нападение «Торонто Мэйпл Лифс», а теперь поставил точку в кубковом пути «Каролины».

Примечательно, что «Харрикейнз» в третий раз подряд проиграли финал Восточной конференции со счётом 0-4. Ранее это случилось в 2019 году (в серии с «Бостон Брюинз») и 2009-м (в серии с «Питтсбург Пингвинз»). Сами же «пантеры» вышли в финал Кубка Стэнли во второй раз в истории НХЛ и впервые с 1996 года, когда в решающей серии проиграли «Колорадо Эвеланш» — 0-4.

Момент непосредственного взятия ворот не стал последним волнительным для «пантер». Мало забить гол. Нужно ещё дождаться, чтобы специально обученные люди подтвердили его легитимность. Вдоволь нарадовавшись с партнёрами, Ткачук занял место на скамейке и уставился в одну точку. Туда, где находились главные арбитры встречи Вес Макколи и Дэн О’Рурк. Казалось, в этот момент Мэттью даже боялся дышать. А когда наконец последовало официальное подтверждение, Ткачук подпрыгнул со своего места и снова принялся радоваться голу. Это уже была победа.

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25-летний американец провёл абсолютно выдающуюся серию, сумев забить победный гол в трёх из четырёх игр. В первом матче финала Востока Ткачук отличился за 13 секунд до конца четвёртого овертайма (139:47), а в следующей игре забил победный гол на второй минуте первого овертайма (61:51). Также он ассистировал Сэму Райнхарту, забросившему решающую шайбу в третьем матче финала.

Мэттью Ткачук установил рекорд «Флориды» в плей-офф НХЛ Ткачук первым в истории «Флориды» набрал 20 очков за один розыгрыш Кубка Стэнли

После финальной сирены Ткачук захватил Бобровского в свои объятия, а затем состоялась церемония рукопожатия, где одним из самых трогательных моментов стала встреча трёх братьев – Джордана, Эрика и Марка Стаалов. По иронии судьбы, за победным голом «Флориды» 34-летний Джордан наблюдал из штрафного бокса.

Именно его удаление использовал Ткачук, принеся «пантерам» первый за 27 лет выход в финал Кубка Стэнли. Сложно представить, что творилось в душе одного из главных символов «Харрикейнз» последнего времени в этот момент, но после завершения встречи повод для радости у него всё-таки нашёлся. Его старшие братья – 36-летний Марк и 38-летний Эрик отправляются в финальную серию Кубка Стэнли. С чем их младший брат и поздравил.

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«Никто не ставил на нас в серии с «Бостоном». Никто не ставил на нас в серии с «Торонто». Никто не ставил на нас в серии с «Каролиной». А мы всё ещё здесь», — сказал нападающий «Флориды» Ник Казинс.

Игроки «Флориды» были настолько счастливы, что, вопреки известному суеверию, спокойно дотрагивались до Приза принца Уэльского, который вручают чемпионам Восточной конференции, а капитан команды финский нападающий Александр Барков даже уехал с трофеем в раздевалку.

Американская команда провела в зоне плей-офф всего 28% регулярки, а теперь стала первой командой после начала эры расширения (сезон-1967/1968), которой с такой статистикой удалось добраться до финала.

Предыдущий рекорд (32%) принадлежал «Сент-Луису»-2019. И мы помним, чем всё тогда закончилось. От повторения сказки «блюзменов» команду Пола Мориса теперь отделяет самый трудный шаг – победа в финале Кубка Стэнли.