Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Канада — Финляндия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 мая, пройдут четвертьфинальные матчи чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В одном из матчей 1/4 финала встретятся сборные Канады и Финляндии. Матч пройдёт на «Нокиа-Арене» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 20:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

В последний раз сборные встречались в финале прошлогоднего чемпионата мира. Тогда в тяжелейшем матче в овертайме со счётом 4:3 победу праздновали финские хоккеисты. В финале ЧМ-2021 победу в овертайме со счётом 3:2 праздновала сборная Канады.

На групповом этапе текущего турнира обе сборные потерпели по два поражения. Сборная Финляндии имеет текущую победную серию из четырёх матчей.