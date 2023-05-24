Кто и с кем сыграет в четвертьфиналах ЧМ-2023? Все расклады на плей-офф турнира

Во вторник, 23 мая, в Финляндии и Латвии завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею – 2023. На мировом первенстве, проходящем в Тампере и Риге, определены восемь команд, которые продолжат борьбу в плей-офф за медали различного достоинства. При этом уже известны главные неудачники соревнования.

По итогам предварительной стадии элитный дивизион покинули занявшие последние места в своих группах сборные Венгрии и Словении. В следующем сезоне словенцы и венгры будут выступать в первом дивизионе, а их места в классе сильнейших достанутся сборным Великобритании и Польши.

Теперь осталось определить лауреатов чемпионата мира. Все четвертьфинальные матчи состоятся 25 мая в Финляндии и Латвии, после чего Рига попрощается с мировым первенством. 27 мая в Тампере пройдут полуфинальные встречи, а на следующий день там же сыграют за бронзу и золото турнира. «Чемпионат» собрал для вас самую важную информацию о старте плей-офф мирового первенства.

США — Чехия (16:20 мск)

Последний раз сборная США побеждала на чемпионате мира по хоккею ещё в середине прошлого века – в 1960 году американские хоккеисты победили на домашнем турнире, проходившем в Скво-Вэлли. Это было настолько давно, что в те времена медали мирового первенства наряду с наградами чемпионата Европы разыгрывались ещё в рамках Олимпийских игр. С тех пор «звёздно-полосатые» на чемпионатах мира ни разу не поднимались выше третьей ступени пьедестала, да и медали бронзового достоинства они выиграли всего семь раз (1962, 1996, 2004, 2013, 2015, 2018, 2021).

Из перечня медальных годов для американского хоккея наглядно видно, что ни разу сборная США не добиралась до наград на двух чемпионатах мира кряду. Прервать подобную тенденцию американцы могли в прошлом году, но в матче за фирменное третье место были разгромлены сборной Чехии (4:8). Взять реванш за прошлогоднее поражение сборной США выпал шанс уже на стадии четвертьфинала ЧМ-2023.

Вообще, групповой турнир превратился в настоящий бенефис команды Дэвида Куинна. Под руководством экс главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс», а ныне главного тренера «Сан-Хосе Шаркс» американцы выдали лучший предварительный этап за всю историю чемпионатов мира в современном формате турнира. Американцы завершили группу с семью победами в семи матчах, став единственной сборной, не потерпевшей ни одного поражения.

Перед началом турнира над составом сборной США смеялись очень многие, но в Тампере американцы предстали действительно очень интересной командой. На последнем рубеже стабильно высокий уровень хоккея держит её первый номер – голкипер «Питтсбурга» Кейси Десмит. В защите потрясающее впечатление производит 19-летний студент Лэйн Хатсон, выступающий за Бостонский Университет и выбранный во втором раунде драфта НХЛ «Монреаль Канадиенс». Сольные проходы Хатсона уже не раз заставляли восхититься той зрелостью, с которой играет молодой парень. В нападении собран хороший сплав зрелости (Ник Бонино, Алекс Так, Коннор Гарланд) и молодости (Каттер Готье, Мэтт Коронато). По слухам, на некоторых из игроков, которые не могут пробиться и закрепиться на уровне НХЛ, а именно на Рокко Гримальди и Ти Джей Тайнэна, уже положили глаз некоторых из топ-клубов КХЛ.

Алекс Так Фото: Samppa Toivonen/Getty Images

Большой проблемой для оппонента американской команды по четвертьфиналу ЧМ-2023 – сборной Чехии – стали травмы. Экс-форвард «Трактора» Лукаш Седлак прекрасно начал групповой этап, набрав 5 (2+3) очков в двух матчах, но в следующей игре со сборной Латвии получил повреждение и больше на лёд не выходил. С высокой степенью вероятности завершил игру на мировом первенстве и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Филип Хитил, заработавший сотрясение мозга. Именно после этих потерь в составе чешское нападение потеряло прежнюю вариативность и стало заметно сбоить, что в итоге и привело команду Кари Ялонена только к четвёртому месту в своей группе.

Всё это не делает США безусловным фаворитом четвертьфинала, так как чехи всё равно обладают приличным составом, где теперь в первую очередь выделяется связка Романа Червенки и Доминика Кубалика. Да и основной голкипер чешской команды – первый вратарь «Аризоны Койотс» Карел Веймелка – ещё в НХЛ показал, что в отдельно взятый день готов остановить любую команду. Матч американцев и чехов является одной из самых интригующих пар на стадии четвертьфинала.

Швейцария — Германия (16:20 мск)

До вчерашнего дня не проигрывала на чемпионате мира и сборная Швейцарии. Вообще, швейцарцы привезли на чемпионат мира практически идеальный состав, который по именам точно входит в тройку лучших на всём турнире. Йонас Зигенталер и Янис Мозер в защите, Нико Хишир, Кевин Фиала и Нино Нидеррайтер в нападении – каждый из перечисленных игроков является заметной фигурой на уровне НХЛ. Помимо них, в сборной собрано большое количество признанных мастеров европейского уровня – вроде Гаэтана Хаса и Леонардо Дженони. По-прежнему хорош и 39-летний ветеран сборной Швейцарии Андрес Амбюль, уже забивший победный гол в ворота сборной Канады, а также оформивший дубль в матче с чехами.

В последний день группы швейцарцы сделали подарок сборной Латвии (3:4 ОТ), сняв с матча с одним из хозяев турнира целый ряд своих лидеров, чем в полной мере и воспользовались подопечные Харийса Витолиньша. Прибалты добыли нужное им очко в основное время и гарантировали себе выход в плей-офф, после чего ещё и оставили за собой овертайм. В свою очередь, немцы на групповой стадии чемпионата мира получили максимально сложный календарь на старте и, что закономерно, максимальной простой на её финише. Поэтому неудивительно, что, начав ЧМ-2023 с трёх поражений, затем они выиграли четыре последних матча с общим счётом 22:8.

Нико Хишир Фото: Andrea Branca/Getty Images

На бумаге подопечные Патрика Фишера выглядят очевидным фаворитом четвертьфинала, но немного смущает прошлогодний опыт сборной Швейцарии. Год назад швейцарцы также выглядели уверенной в себе машиной на предварительном этапе. Тогда они вообще выиграли все семь матчей в группе, после чего опростоволосились в первом же матче плей-офф, не сумев вообще ни разу забить сборной США. А ведь составы швейцарцев на ЧМ-2022 и ЧМ-2023 довольно схожи. Возможно, памятуя о том самом опыте, Фишер и принял решение поберечь лидеров во вчерашней игре, предоставив им дополнительный день отдыха перед матчем с очень боевой командой, которую ни в коем случае нельзя недооценивать.

Швеция — Латвия (20:20 мск)

Неоднозначным с точки зрения спортивного принципа поступком Фишера наверняка остались очень довольны в тренерском штабе сборной Швеции. После поражения в овертайме от команды США (3:4 ОТ) по всем основным раскладам «Тре Крунур» светила встреча в четвертьфинале со сборной Чехии, но победа Латвии изменила положение команд в группе B, скорректировав сетку плей-офф.

Шведская сборная в целом произвела очень позитивное впечатление на предварительном этапе. Прекрасно знакомый по выступлению в КХЛ за ЦСКА и СКА 35-летний голкипер Ларс Юханссон ни разу не дал повода усомниться в своей готовности к турниру. В защите, как обычно, мощное впечатление производит проведший последние шесть лет в швейцарском чемпионате Хенрик Тёммернес, а в нападении роль первой скрипки играет экс-форвард московского «Динамо» Оскар Линдберг (восемь очков в семи матчах). Под занавес группового раунда разыгрался и один из главных фаворитов драфта НХЛ – 2023 18-летний Лео Карлссон. Во вчерашней игре со сборной США топ-юниор мирового хоккея отметился дублем.

Оскар Линдберг Фото: Samppa Toivonen/Getty Images

При этом состав шведов не изобилует звёздами первой величины от слова совсем. Достаточно сказать, что по разным причинам отказались выступать за сборную 14 самых результативных шведских игроков регулярного чемпионата из числа тех, кто уже завершил сезон в НХЛ. А про удивительные причины, которые привели к отсутствию в расположении сборной Элиаса Петтерссона, был даже написан отдельный материал.

Серьёзным усилением для сборной Швеции в ходе турнира должен был стать приезд в сборную Вильяма Нюландера, но и с ним произошёл редкий казус. Сначала форвард «Торонто Мэйпл Лифс» дал официальное согласие на участие в турнире, но затем в последний момент изменил своё решение. В шведской прессе сообщалось, что 27-летний форвард испугался, что своим приездом в сборную вытеснит из состава младшего брата Александра, чья игра на ЧМ-2023 действительно на данный момент максимально далека от ожидаемого уровня.

Дополнительной головной болью для Сэма Халлама стала травма ведущего защитника Расмуса Сандина, против которого очень жёстко сыграл форвард сборной США Майки Эйссимонт. Защитник «Вашингтон Кэпиталз» получил жёсткий удар в колено, с огромным трудом дошёл до раздевалки и на лёд вчера уже не вернулся. Дальнейшее участие Расмуса в турнире находится под огромным вопросом. Но всё это может сыграть против шведской команды на более поздних стадиях турнира, тогда как в четвертьфинале с Латвией «Тре Крунур» должны разбираться и в текущем состоянии. Хотя шведская сборная в последнее время не раз удивляла в плей-офф с самой негативной стороны.

Канада — Финляндия (20:20 мск)

А вот кто всегда прекрасным образом умел преображаться в плей-офф в лучшую сторону, так это сборная Канады. На групповой стадии турнира канадские хоккеисты в очередной раз играли через пень-колоду, чередуя встречи высокого уровня с матчами, когда казалось, что представители страны кленового листа и сами не могут понять, зачем они в принципе вышли на лёд.

Показательный пример с канадцами произошёл под занавес группы, когда подопечные Андре Туриньи сначала впервые за 23 года проиграли сборной Норвегии (2:3 Б), а днём спустя на классе обыграли команду Чехии (3:1), ещё в первом периоде устроив голкиперу Веймелке поход в сауну – за 20 минут матча чешский вратарь столкнулся почти с 20 бросками в створ ворот.

Сборная Канады Фото: iihf.com

На трёх последних состоявшихся чемпионатах мира (2019, 2021–2022) канадцы и финны неизменно встречались в финальной встрече. Но теперь их пути пересеклись уже в четвертьфинале. И, как ни странно, основная вина за столь раннюю встречу лежит даже не на сборной Канады. Финны в этот раз взяли слишком медленный разгон на мировом первенстве, потерпев два поражения в трёх матчах, что и привело их к итоговому третьему месту в группе A.

В последних матчах хозяева турнира постепенно разыгрались и катком прошлись по сборным Венгрии и Дании (дважды победив со счётом 7:1). Но странных пятен в игре Суоми по-прежнему хватает. Например, ни разу за весь групповой этап финны так и не смогли отыграть «на ноль». Подобного с командой Юкки Ялонена не происходило очень давно. Проводящий первый в карьере ЧМ голкипер Эмиль Ларми не допускает очевидных голевых ошибок, но и подтаскивает далеко не всегда.

Микко Рантанен Фото: Samppa Toivonen/Getty Images

Но ещё сильнее тренерский штаб финнов должно беспокоить текущее состояние главных лидеров команды. Сочетание Теэму Хартикайнена, Микко Рантанена и Сакари Маннинена не разрывает своих оппонентов так, как это должно происходить. По праву считающийся с большим отрывом главной звездой турнира нападающий «Колорадо» Рантанен вообще ещё не забил ни одного гола.

В активе звезды мирового хоккея восемь результативных передач, однако пять из них пришлись на матчи с Францией и Венгрией. 26-летний форвард грешит частыми потерями, показывая далеко не самый качественный хоккей. Не работает у финнов и первая бригада большинства. В завтрашнем четвертьфинале лидеры сборной Суоми должны выходить на новый уровень, иначе в противном случае золотые награды чемпионата мира вполне могут обрести нового владельца.