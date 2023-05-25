Давыдов: Бобровского подстегнула ситуация в начале плей-офф НХЛ, когда он сидел в запасе

Тренер вратарей ярославского «Локомотива», бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал об успешной игре российского голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского в розыгрыше Кубка Стэнли — 2023.

«Я уверен, что Сергея подстегнула та ситуация в начале плей-офф, когда он сидел в запасе. Думаю, для него это был определённый триггер, это по-хорошему мотивировало его — и дальнейшие события это показали. Играет он ровно, мощно, с запасом, выдает всё то, что накопил. Чисто по-человечески я рад, что он дошёл до этого. Он заслужил это своим отношением к работе, профессии, хоккею.

Все наши вратари, которые играют в НХЛ, — большие профессионалы, скрупулёзные ребята, которые постоянно развиваются, уделяют очень много времени деталям игры вратаря. На этих деталях и держится игра. Сергей доводит свой стиль игры до топ-уровня в техническом и тактическом плане. Он взрослый, опытный человек, у него за плечами матчи в НХЛ и за сборную», — сказал Давыдов в интервью ТАСС.

За четыре матча серии финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-0) Бобровский пропустил всего шесть голов с процентом отражённых бросков 96,6%.