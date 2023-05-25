Третьяк: Бобровский демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы

Президент ФХР Владислав Третьяк поздравил вратаря «Флориды» Сергея Бобровского с выходом в финал Кубка Стэнли и отметил высокое мастерство россиянина.
«От всей души поздравляю Бобровского с большим успехом, с выходом в финал плей-офф НХЛ. Я слежу за всеми нашими хоккеистами, всем желаю удачи. Но вратарям, конечно, уделяю особое внимание. Сергей – это гордость нашего хоккея. Он профессионал, великолепный мастер, голкипер очень высокого уровня. Бобровский отличный человек, патриот, всегда приезжал в сборную, помогал выигрывать титулы и медали.
То, что «Флорида» прошла в финал Кубка Стэнли, – огромная заслуга Бобровского. В серии с «Каролиной» на нашего вратаря выпала огромная нагрузка. Играть по три овертайма вратарю очень тяжело, это огромная ответственность, нужна предельная концентрация. Но Сергей показал, что у него всё в порядке и с психологией, и со спортивной формой. Он выручал команду, приводил её к победам. Сейчас Бобровский – один из сильнейших вратарей мира, он демонстрирует всей планете силу русской вратарской школы. Впереди у него финал, выиграть решающую серию – это всегда самое трудное. Искренне пожелаю Сергею успехов и удачи. Буду болеть за Бобровского», – сказал Третьяк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
За четыре матча серии финала Восточной конференции с «Каролиной» (4-0) Бобровский пропустил шесть голов с процентом отражённых бросков 96,6%.
- 25 мая 2023
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