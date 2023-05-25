Дементьев: не думаю, что уход Крылова из «Авангарда» связан с комплектацией команды

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал уход Александра Крылова с должности председателя совета директоров «Авангарда».
«Не думаю, что причина ухода Александра Крылова с поста председателя совета директоров «Авангарда» связана с тем, как укомплектована команда. Крайне несправедливо ещё до начала сезона утверждать то, что команда не добьётся результата. О чём-то можно говорить только по итогам сезона.
Вспомните «Авангард» прошлого года, летние сборы – и тогда было много разговоров, что не хватает игроков на те и иные позиции. Тем не менее, команда играла в финале конференции. Поэтому крайне преждевременно говорить, что команда неукомплектована. Примеров масса – и в России, и в Северной Америке, и в Европе – когда набирали звёзд, тратили огромные суммы, но добиться результата не получалось. Создание команды-чемпиона требует времени, очень редко она побеждает с листа. Поэтому я думаю, что причины ухода Крылова со своего поста – это внутренняя кухня. Желаю ему всего самого доброго и не пропадать из хоккейного мира», — цитирует Дементьева «РБ Спорт».
Напомним, при Крылове омский клуб становился обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне «ястребы» уступили «Ак Барсу» в финале Востока плей-офф КХЛ.
- 25 мая 2023
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