Карандин: в «Авангарде» накуролесил бывший менеджер — лидеры одновременно вышли на рынок

Легендарный советский арбитр Юрий Карандин прокомментировал трансферную ситуацию в «Авангарде».

«И удивляет, и огорчает «Авангард». На мой взгляд, там накуролесил бывший менеджер, который подписал контракты так, что все лидеры одновременно вышли на рынок свободных агентов. Текучка кадров — печальная особенность всего российского хоккея, в отличие от советского. Но в «Авангарде» её только усилили, причём искусственно.

Прошлый сезон «Авангарда» для всех, кроме первой пятёрки, получился экспериментальным. Толчинскому после блестящего плей-офф с Кубком Гагарина нужны первые роли, Грицюк после яркой Олимпиады в Пекине тоже хотел их получить — но все лучшие места в атаке заняли легионеры. Поэтому в СКА они, видимо, перейдут с нереализованными амбициями, со спортивной злостью. Там скоростной, атакующий хоккей, их стихия! Не сомневаюсь, что оба выйдут в Петербурге на новый уровень.

Туда пришёл молодой менеджер Курьянов. Он мне нравился как умненький игрок и как патриот сибирского региона, а теперь получает доверие и делает новый шаг. Думаю, Курьянов постепенно разберётся с завалами и наведёт в кадрах порядок. И тогда в Омск народ поедет так же весело и массово, как в Петербург», — сказал Карандин в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сегодня, 25 мая, пресс-служба «Авангарда» объявила о том, что Александр Крылов покинул пост председателя совета директоров омского клуба.