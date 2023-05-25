Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023

Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023
Комментарии

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Чехии. Победу со счётом 3:0 одержали американцы.

На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато с передач Лэйна Хатсона и Коннора Мэки открыл счёт в матче.

В середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс с передачи Рокко Гримальди удвоил преимущество американской сборной.

На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье с передачи Ти Джея Тайнэна сделал счёт 3:0.

ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
США
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Коронато (Хатсон, Мэки) – 12:04   2:0 Пербикс (Гримальди) – 28:53   3:0 Готье (Тайнэн) – 49:57

Таким образом, сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2023.

Напомним, полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023