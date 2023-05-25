Сборная США всухую обыграла Чехию и стала первым полуфиналистом ЧМ-2023
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными США и Чехии. Победу со счётом 3:0 одержали американцы.
На 13-й минуте первого периода Мэтт Коронато с передач Лэйна Хатсона и Коннора Мэки открыл счёт в матче.
В середине второй двадцатиминутки Ник Пербикс с передачи Рокко Гримальди удвоил преимущество американской сборной.
На 10-й минуте третьего периода Каттер Готье с передачи Ти Джея Тайнэна сделал счёт 3:0.
ЧМ-2023. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
США
Окончен
3 : 0
Чехия
1:0 Коронато (Хатсон, Мэки) – 12:04 2:0 Пербикс (Гримальди) – 28:53 3:0 Готье (Тайнэн) – 49:57
Таким образом, сборная США пробилась в полуфинал чемпионата мира – 2023.
Напомним, полуфинальные встречи будут сыграны 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.
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