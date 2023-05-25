Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Германии в полуфинале чемпионата мира — 2023 сыграет с США

Завершились первые четвертьфинальные матчи чемпионата мира — 2023. Сборная США была сильнее Чехии со счётом 3:0, национальная команда Германии неожиданно обыграла Швейцарию 3:1.

Таким образом, определилась первая полуфинальная пара турнира. Согласно посеву по итогам группового этапа, сборная США (1) в полуфинале чемпионата мира встретится с национальной командой Германии (8). Встреча состоится в субботу, 27 мая в финской Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

ЧМ-2023. 1/2 финала ЧМ-2023. 1/2 финала 27 мая 2023, суббота США Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что сборная США по ходу текущего турнира одержала восемь побед подряд. Команда продлила победную серию после семи побед подряд на групповом этапе. Американская команда добралась до стадии 1/2 финала на третьем чемпионате мира подряд.

Германия на чемпионате мира 2021 года также пробилась в полуфинал, в котором уступила Финляндии (1:2).