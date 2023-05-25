Форвард сборной Германии: раньше я бы согласился на 1/4 финала ЧМ, а теперь хочу золото

Нападающий сборной Германии Джастин Шюц прокомментировал победу в четвертьфинале чемпионата мира — 2023 над национальной командой Швейцарии (3:1).

«Люди в Германии говорили: «Давайте просто дойдём до четвертьфинала», но мы знали, что можем добиться большего. Две недели назад я бы согласился на четвертьфинал, но сегодня мы знали, что можем выйти в полуфинал, и сделали это. Теперь мы хотим выиграть золото», — приводит слова Шюца официальный сайт Международной федерации хоккея.

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Германии встретится с национальной командой США. Встреча состоится в субботу, 27 мая, в финской Тампере на стадионе «Нокиа-Арена». На чемпионате мира 2021 года Германия также пробилась в полуфинал, в котором уступила Финляндии (1:2).