Канада забросила четыре шайбы сборной Финляндии и вышла в полуфинал ЧМ-2023

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл четвертьфинальный матч чемпионата мира между сборными Канады и Финляндии. Победу со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) одержали канадцы.
На восьмой минуте первого периода Джек Куинн с передачи Лоусона Круза открыл счёт в матче.
На 11-й минуте второго периода Сэмми Бле с передач Джейка Нейборса и Джастина Бэррона удвоил преимущество сборной Канады.
В начале третьей двадцатиминутки Майкл Карконе с передач Маккензи Уигара и Джейкоба Миддлтона сделал счёт 3:0. На 17-й минуте периода Теэму Хартикайнен с передач Микко Рантанена и Микко Лехтонена размочил счёт в матче, но менее чем через минуту Тайлер Тоффоли забросил четвёртую шайбу в ворота Финляндии.
Сборная Канады вышла в полуфинал и сыграет с победителем пары Швеция — Латвия. Напомним, полуфинальные встречи состоятся 27 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. Действующим чемпионом является национальная команда Финляндии.
- 25 мая 2023
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