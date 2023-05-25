Агент Ничушкина подтвердил, что россиянин останется в «Колорадо»
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Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, рассказал, что российский хоккеист остаётся в клубе.
«Да, могу подтвердить, это правда. Ничушкин остаётся в «Колорадо», — сказал Гандлер в интервью Metaratings.ru.
Напомним, Ничушкин по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле. Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15». В розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 1 (1+0) очко в двух матчах.
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