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Агент Ничушкина подтвердил, что россиянин останется в «Колорадо»

Агент Ничушкина подтвердил, что россиянин останется в «Колорадо»
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Хоккейный агент Марк Гандлер, представляющий интересы нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, рассказал, что российский хоккеист остаётся в клубе.

«Да, могу подтвердить, это правда. Ничушкин остаётся в «Колорадо», — сказал Гандлер в интервью Metaratings.ru.

Напомним, Ничушкин по ходу текущего розыгрыша Кубка Стэнли покинул расположение клуба из‑за «инцидента с алкоголем» в отеле команды в Сиэтле. Как сообщал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар, россиянин покинул расположение команды по личным причинам.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги российский нападающий провёл 53 матча и записал на свой счёт 47 (17+30) очков с показателем полезности «+15». В розыгрыше Кубка Стэнли Ничушкин набрал 1 (1+0) очко в двух матчах.

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