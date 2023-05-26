Дебур отметил отличную игру вратаря Эттингера в четвёртом матче серии с «Вегасом»

Главный тренер «Далласа» Питер Дебур отметил отличную игру вратаря «Старз» Джейка Эттингера в четвёртом матче серии с «Вегасом» (3:2 ОТ). Голкипер отразил 37 бросков и помог «Далласу» сократить отставание в серии до счёта 1-3.
«Отличный матч от Джейка, сегодня он был тем самым парнем, что и был весь год. Я уже говорил об этом. Каждый раз, когда наша команда проводила плохой матч, каждый раз, когда он играл неудачно, его реакция на это была точно такой же, как сегодня вечером. Я не сомневался, что именно такую игру он и покажет сегодня. Я не думаю, что мы уже видели его лучшую игру, но он уже близок к ней», — цитирует тренера пресс-служба лиги.
Пятый матч серии состоится 28 марта на площадке «Вегаса». Напомним, в финале Кубка Стэнли одну из команд уже ожидает «Флорида», которая в четырёх матчах финала Восточной конференции оказалась сильнее «Каролины».
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