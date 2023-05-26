«Не собираюсь выбрасывать белый флаг». Ялонен — о своём будущем в сборной Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен ответил на вопрос о своём будущем в сборной и подвёл итоги выступления финской сборной на домашнем чемпионате мира. Сборная Финляндии проиграла Канаде в 1/4 финала со счётом 1:4 и завершила своё выступление на турнире. Контракт тренера со сборной рассчитан ещё на один год.
«Дело в том, что победила более эффективная команда. Мы имели отличные моменты, с этих позиций мы обычно забиваем три гола как минимум.
Критика в прессе? Это часть этой профессии. Фанаты и СМИ имеют своё мнение. Но когда ты знаешь, что сделал всё, что в твоих силах, при руководстве командой, то критика тебя не ранит. Моя возможная отставка? Я не собираюсь размахивать белым флагом. Конечно, это провальный результат, но мы должны хорошо обдумать, нужно ли нам что-то менять. Может быть, какие-то мелочи.
Продолжу ли следить за турниром? Откровенно говоря, этот турнир уже не так интересен. Но я ещё не собираюсь домой. С руководством и игроками мы, конечно, спокойно всё обсудим», — цитирует тренера Ilta-Sanomat.
Отметим, что Финляндия в 2022 году становилась обладателем золотых медалей чемпионата мира и Олимпийских игр.
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