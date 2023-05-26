Фетисов: для меня нет ЧМ. Преступление — показывать его в России и обсуждать итоги
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Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов высказался о своём отношении к проходящему в эти дни чемпионату мира по хоккею.
«Для меня нет чемпионата мира по хоккею. Я считаю, что это преступление — показывать его у нас в стране, ещё и обсуждать его итоги. Тема для меня закрыта. Это преступление — обсуждать чемпионат мира. Когда сам себя не уважаешь, уважать никто не будет», — приводит слова Фетисова «Спорт-экспресс».
Чемпионат мира 2023 года проходит в Финляндии и Латвии. Сборная России, как и сборная Беларуси, отстранена от турнира решением, принятым в феврале 2022 года. Команды пропустили чемпионат мира прошлого года и как минимум пропустят турнир 2024 года.
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