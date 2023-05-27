Канада — Латвия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 14:20 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В четвертьфинале ЧМ сенсационную победу одержала сборная Латвии в матче со сборной Швеции. Латвийская сборняа впервые оказалась в полуфинале чемпионата мира. Канада в 1/4 финала обыграла финскую сборную, которая сложила с себя полномочия действующего чемпиона мира.
Сборные Латвии и Канады встречались в первом матче группового этапа текущего ЧМ-2023. Тогда разгромную победу в матче одержали канадцы со счётом 6:0.
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