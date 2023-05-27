Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канада — Латвия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Канада — Латвия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 14:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В четвертьфинале ЧМ сенсационную победу одержала сборная Латвии в матче со сборной Швеции. Латвийская сборняа впервые оказалась в полуфинале чемпионата мира. Канада в 1/4 финала обыграла финскую сборную, которая сложила с себя полномочия действующего чемпиона мира.

Сборные Латвии и Канады встречались в первом матче группового этапа текущего ЧМ-2023. Тогда разгромную победу в матче одержали канадцы со счётом 6:0.

Материалы по теме
На чемпионате мира две суперсенсации! Как Германия и Латвия ворвались в хоккейную элиту?
На чемпионате мира две суперсенсации! Как Германия и Латвия ворвались в хоккейную элиту?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023