Канада — Латвия: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 14:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

В четвертьфинале ЧМ сенсационную победу одержала сборная Латвии в матче со сборной Швеции. Латвийская сборняа впервые оказалась в полуфинале чемпионата мира. Канада в 1/4 финала обыграла финскую сборную, которая сложила с себя полномочия действующего чемпиона мира.

Сборные Латвии и Канады встречались в первом матче группового этапа текущего ЧМ-2023. Тогда разгромную победу в матче одержали канадцы со счётом 6:0.