Стали известны составы сборных Канады и Латвии на матч полуфинала ЧМ-2023

Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 14:20 мск.
Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.
Состав сборной Канады:
Леви (Монтембо);
Гласс — Лучич — Фантилли, Уигар — Миддлтон;
Лотон — Куинн — Круз, Хант — Бэррон;
Крейбс — Нейборс — Бле, Майерс — Жозеф;
Макбэйн — Карконе — Тоффоли.
Состав сборной Латвии:
Шилов (Гудлевскис);
Балцерс — Аболс — Даугавиньш, Зиле — Балинскис;
Дзиеркалс — Букартс — Батня, Рубинс — Якс;
Букартс — Индрашис — Лочмелис, Фрейбергс — Чуксте;
Андерсон — Смирнов — Кениньш, Крастенбергс — Цибульскис.
Сборные Латвии и Канады встречались в первом матче группового этапа текущего ЧМ-2023. Тогда канадцы одержали разгромную победу в матче со счётом 6:0.
- 27 мая 2023
-
13:25
-
13:15
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
09:59
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:15
- 26 мая 2023
-
23:30
-
22:51
-
22:23
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:10
-
19:48
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
18:40
-
18:15
-
17:38
-
17:37
-
17:10
-
16:33
-
16:27
-
16:11