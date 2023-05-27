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Стали известны составы сборных Канады и Латвии на матч полуфинала ЧМ-2023

Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 14:20 мск.

Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.

Состав сборной Канады:

Леви (Монтембо);

Гласс — Лучич — Фантилли, Уигар — Миддлтон;

Лотон — Куинн — Круз, Хант — Бэррон;

Крейбс — Нейборс — Бле, Майерс — Жозеф;

Макбэйн — Карконе — Тоффоли.

Состав сборной Латвии:

Шилов (Гудлевскис);

Балцерс — Аболс — Даугавиньш, Зиле — Балинскис;

Дзиеркалс — Букартс — Батня, Рубинс — Якс;

Букартс — Индрашис — Лочмелис, Фрейбергс — Чуксте;

Андерсон — Смирнов — Кениньш, Крастенбергс — Цибульскис.

Сборные Латвии и Канады встречались в первом матче группового этапа текущего ЧМ-2023. Тогда канадцы одержали разгромную победу в матче со счётом 6:0.