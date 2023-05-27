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Стали известны составы сборных Канады и Латвии на матч полуфинала ЧМ-2023

Стали известны составы сборных Канады и Латвии на матч полуфинала ЧМ-2023
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Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными Канады и Латвии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 14:20 мск.

ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 14:20 МСК
Канада
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.

Состав сборной Канады:

Леви (Монтембо);
Гласс — Лучич — Фантилли, Уигар — Миддлтон;
Лотон — Куинн — Круз, Хант — Бэррон;
Крейбс — Нейборс — Бле, Майерс — Жозеф;
Макбэйн — Карконе — Тоффоли.

Состав сборной Латвии:

Шилов (Гудлевскис);
Балцерс — Аболс — Даугавиньш, Зиле — Балинскис;
Дзиеркалс — Букартс — Батня, Рубинс — Якс;
Букартс — Индрашис — Лочмелис, Фрейбергс — Чуксте;
Андерсон — Смирнов — Кениньш, Крастенбергс — Цибульскис.

Сборные Латвии и Канады встречались в первом матче группового этапа текущего ЧМ-2023. Тогда канадцы одержали разгромную победу в матче со счётом 6:0.

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