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Молодёжная сборная России обыграла сборную Беларуси в матче «Кубка Будущего»

Молодёжная сборная России обыграла сборную Беларуси в матче «Кубка Будущего»
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Молодёжная сборная России по хоккею (команда «красные», игроки до 20 лет) со счетом 5:1 обыграла команду Беларуси. на турнире «Кубок Будущего», проходящем в Минске.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Иван Янченко, Кирилл Долженков (2), Роман Канцеров, Дмитрий Симашев. За сборную Беларуси единственный гол забил Артём Никитич (24).

Лига Ставок Кубок Будущего. Кубок Будущего
27 мая 2023, суббота. 11:00 МСК
Россия U20 (красные)
Окончен
5 : 1
Беларусь U20
1:0 Янченко (Долженков, Перевалов) – 04:12 (5x5)   2:0 Долженков (Перевалов, Янченко) – 10:23 (5x5)   3:0 Канцеров (Симашев, Малов) – 12:58 (5x4)   4:0 Симашев (Малов, Бут) – 22:12 (5x4)   4:1 Никитич (Звягин) – 23:12 (5x5)   5:1 Долженков (Янченко) – 26:40 (5x5)

Позднее в субботу молодёжная сборная России (команда «белые») сыграет с командой «Беларусь 21». Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Соревнования завершатся 30 мая. В рамках соревнований также пройдёт турнир по хоккею 3x3, который запланирован на 28 мая. Отметим, что изначально турнир планировалось провести в Турции под названием «Кубок Чёрного моря». Перенос турнира в Минск был произведён по соображениям безопасности участников.

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