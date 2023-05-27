Молодёжная сборная России обыграла сборную Беларуси в матче «Кубка Будущего»

Молодёжная сборная России по хоккею (команда «красные», игроки до 20 лет) со счетом 5:1 обыграла команду Беларуси. на турнире «Кубок Будущего», проходящем в Минске.

Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Иван Янченко, Кирилл Долженков (2), Роман Канцеров, Дмитрий Симашев. За сборную Беларуси единственный гол забил Артём Никитич (24).

Позднее в субботу молодёжная сборная России (команда «белые») сыграет с командой «Беларусь 21». Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Соревнования завершатся 30 мая. В рамках соревнований также пройдёт турнир по хоккею 3x3, который запланирован на 28 мая. Отметим, что изначально турнир планировалось провести в Турции под названием «Кубок Чёрного моря». Перенос турнира в Минск был произведён по соображениям безопасности участников.