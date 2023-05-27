Молодёжная сборная России обыграла сборную Беларуси в матче «Кубка Будущего»

Молодёжная сборная России по хоккею (команда «красные», игроки до 20 лет) со счетом 5:1 обыграла команду Беларуси. на турнире «Кубок Будущего», проходящем в Минске.
Заброшенными шайбами в составе российской команды отметились Иван Янченко, Кирилл Долженков (2), Роман Канцеров, Дмитрий Симашев. За сборную Беларуси единственный гол забил Артём Никитич (24).
Позднее в субботу молодёжная сборная России (команда «белые») сыграет с командой «Беларусь 21». Начало матча запланировано на 19:00 мск.
Соревнования завершатся 30 мая. В рамках соревнований также пройдёт турнир по хоккею 3x3, который запланирован на 28 мая. Отметим, что изначально турнир планировалось провести в Турции под названием «Кубок Чёрного моря». Перенос турнира в Минск был произведён по соображениям безопасности участников.
- 27 мая 2023
-
15:15
-
14:50
-
14:40
-
14:20
-
13:55
-
13:25
-
13:15
-
12:55
-
12:25
-
12:00
-
11:35
-
11:10
-
10:46
-
10:20
-
09:59
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:56
-
08:30
-
08:15
- 26 мая 2023
-
23:30
-
22:51
-
22:23
-
21:45
-
21:15
-
20:45
-
20:10
-
19:48
-
19:29
-
19:15
-
19:13
-
18:40
-
18:15
-
17:38