Победная шайба одного из фаворитов драфта НХЛ, выведшая Канаду в финал ЧМ-2023

Сегодня, 27 мая, на финской «Нокиа-Арене» прошёл первый полуфинал чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая завершилась победой канадцев со счётом 4:2.

Ближе к середине третьего периода отличился 18-летний Адам Фантилли, выведя Канаду вперёд: Милан Лучич от борта сделал пас в центр, Фантилли ворвался в зону, легко разобрался с соперником и с близкого расстояния пробил Артура Шилова. Эта шайба оказалась победной в матче.

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Фантилли называют одним из фаворитом предстоящего драфта НХЛ — 2023, который пройдёт в Нэшвилле в конце июня. В конце декабря 2022 года и начале января 2023-го Фантилли в составе сборной Канады выступал на молодёжном чемпионате мира, став победителем турнира.