США — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча ЧМ-2023 начнётся в 18:20
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Сегодня, 27 мая, пройдёт матч полуфинала чемпионата мира по хоккею — 2023 между сборными США и Германии. Матч пройдёт на стадионе «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 18:20 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Победитель матча сыграет в финале турнира с Канадой.
ЧМ-2023. 1/2 финала
27 мая 2023, суббота. 18:20 МСК
США
1-й период
1 : 0
Германия
1:0 Так (О'Коннор, Гримальди) – 01:11
Сборная Германии в 1/4 финала обыграла победителя группы B, Швейцарию, со счётом 3:1. Американская сборная уверенно разобралась с чехами в четвертьфинале со счётом 3:0. Сборная США является единственной командой на текущем чемпионате мира, не проигравшей ни одного матча.
На групповом этапе ЧМ-2023 сборная США оказалась сильнее Германии со счётом 3:2. На ЧМ-2021 США разгромили немецкую сборную в матче за третье место со счётом 6:1.
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