США — Германия. Американцы спустят немцев на землю

«Орлы» поверили в себя после побед над аутсайдерами и Швейцарией. Пора всё расставить по своим местам!

27 мая состоится матч 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею США — Германия. Начало встречи — в 18:20 мск. Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу американцев в основное время можно с коэффициентом 1.50, а успех немцев оценён в 5.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала ЧМ-2023 США — Германия 27 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею США — Германия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.51, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Гол на первой минуте доступен с коэффициентом 12.0. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2023 по хоккею США — Германия (27.05.2023)

27 мая состоятся матчи полуфинала чемпионата мира по хоккею. Отдельное внимание стоит уделить игре между сборными США и Германии. Матч пройдёт на льду «Нокиа-Арены» в Тампере, первое вбрасывание состоится в 18:20 мск.

Сборная США без особых проблем в четвертьфинале обыграла Чехию — 3:0. В каждом периоде американцы забросили по шайбе. При этом стоит отметить, что теперь беспроигрышная серия команды составляет восемь встреч. За это время составить конкуренцию им смогла только Швеция (4:3 ОТ).

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Стоит также отметить голкипера США — Кейси Десмита, который оформил второй шат-аут на ЧМ-2023. Ти Джей Тайнэн сделал результативную передачу. До этого во встрече со Швецией он отметился дублем из ассистов.

Сборная Германии на этом чемпионате мира одержала пятую победу, обыграв в четвертьфинале Швейцарию — 3:1. Йонас Мюллер оформил ассистентский дубль, а Джон-Джейсон Петерка забил гол, у него 10-е набранное очко. Нико Штурм лидирует в гонке снайперов команды с шестью шайбами.

Для многих сборная Швейцарии была фаворитом в паре, ведь «красные крестоносцы» выиграли шесть из семи игр в группе и вышли с первого места. Однако немцы сыграли строго в обороне, а нападение не подвело. На групповом этапе они проиграли Швеции (0:1), Финляндии (3:4) и США (2:3), и это похоже на их план. Немцы обыграли слабых соперников и вышли за счёт них в плей-офф.

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Впрочем, впереди у Германии ещё более сильный соперник. В 13 очных встречах у США 10 побед. Преимущество огромное, плюс в группе соперники уже встречались. Американцы выиграли со счётом 3:2, а победную шайбу забросил Мэтт Коронато.

Немцы мотивированы и готовы доказать всем, что могут побеждать таких серьёзных соперников. Они в отличной форме, как в целом и американцы. Поэтому матч получится упорным. Соперники играют здорово, и слабых сторон у них практически нет. США весь групповой этап прошли ровно, а Германия набрала ход и сбавлять не собирается.

У американцев состав в основном собран из игроков НХЛ, у Германии, к сожалению, нет. И на бумаге американцы смотрятся фаворитами, но не стоит недооценивать немцев. Они смогли сотворить небольшое чудо, однако хватит ли им сил ещё на одно? Вопрос серьезный, пока же небольшое преимущество на стороне США.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 США — Германия 27 мая 2023 года

США идут без поражений и останавливаться не планируют. Германия набрала неплохой ход, но в группе у соперников получился упорный матч. Вряд ли в полуфинале всё сложится иначе. Американцы всё-таки сильнее, однако не ждём огромной разницы в счёте.

Ставка: победа США в одну шайбу за 6.10.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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