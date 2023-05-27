Главный тренер США высказался после поражения от Германии в полуфинале ЧМ-2023
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Главный тренер США Дэвид Куинн подвёл итоги матча с Германией (3:4 ОТ) в полуфинале чемпионата мира.
«Мы давно пытаемся выиграть ЧМ, в этот раз были очень близки. Это произойдёт, рано или поздно. В этой встрече у нас был отличный шанс, но, к сожалению, он не сработал. Германия играла очень хорошо, это очень сильная и структурированная команда. Мы сыграли не так хорошо, как хотели. Возможно, в условиях давления чемпионата мира проявилась молодость нашей команды. Этот результат действительно нас разочаровал, потому что команда чувствовала себя хорошо», — приводит слова Куинна Iltalehti.
Сборная Германии в финале чемпионата мира сыграет с Канадой. Встреча состоится завтра, 28 мая. США не могут выиграть турнир с 1960 года.
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