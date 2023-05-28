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«Даллас» обыграл «Вегас и сократил отставание в серии

«Даллас» обыграл «Вегас и сократил отставание в серии
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В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон, а также Тай Делландреа, отличившийся дублем.

У хозяев в сегодняшней встрече забивал российский форвард Иван Барбашёв, а также Чандлер Стивенсон. «Вегас» открыл счёт в матче, однако в итоге проиграл.

Напомним, после сегодняшней победы «Даллас» сократил отставание в серии, счёт в который стал 3-2 в пользу «Вегаса». Победитель противостояния и второй финалист Кубка Стэнли определится в следующих матчах.

Первый финалист уже известен, им стала «Флорида».

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
28 мая 2023, воскресенье. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Барбашёв (Айкел, Маршессо) – 13:36 (5x5)   1:1 Гленденинг (Харли) – 15:24 (5x5)   2:1 Стивенсон (Теодор, Маршессо) – 23:20 (5x5)   2:2 Робертсон (Сутер, Павелски) – 25:29 (5x5)   2:3 Делландреа (Кивиранта, Харли) – 50:35 (5x5)   2:4 Делландреа (Доми) – 52:02 (5x5)
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