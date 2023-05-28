«Даллас» обыграл «Вегас и сократил отставание в серии

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Люк Гленденинг, Джейсон Робертсон, а также Тай Делландреа, отличившийся дублем.

У хозяев в сегодняшней встрече забивал российский форвард Иван Барбашёв, а также Чандлер Стивенсон. «Вегас» открыл счёт в матче, однако в итоге проиграл.

Напомним, после сегодняшней победы «Даллас» сократил отставание в серии, счёт в который стал 3-2 в пользу «Вегаса». Победитель противостояния и второй финалист Кубка Стэнли определится в следующих матчах.

Первый финалист уже известен, им стала «Флорида».