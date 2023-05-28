Джейсон Робертсон повторил достижение Бретта Халла в плей-офф НХЛ 23-летней давности

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершился пятый матч полуфинала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:2.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился Джейсон Робертсон, для которого этот гол стал уже пятым в серии с «Вегасом». Американский форвард стал всего четвёртым игроком в истории франшизы «Старз», которому удалось забросить пять шайб на стадии, предваряющей финал плей-офф НХЛ.

В 1968 году пять раз отличился Билл Голдстворти, в 1999 году столько же голов забил Джейми Лангенбрюннер, а последним игроком клуба с подобным достижением до сегодняшнего дня являлся Бретт Халл, который забил пять голов в 2000 году.