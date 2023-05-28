«Не думаем, что это правильный подход». Тардиф — об изменениях в правилах ЛЧ

Глава Международной федерации хоккея Люк Тардиф высказался об изменениях в правилах хоккейной Лиги чемпионов.

«Наш вид спорта всегда открыт для инноваций, но мы были очень удивлены, прочитав об этих экспериментах. Мы не знали об этом и считаем, что это правильный подход к правилам. Однако мы будем внимательно наблюдать за ходом турнира и эффектом от этих решений», — приводит слова Тардифа портал He shoots He scoores.

Напомним, хоккейная Лига чемпионов на своём сайте объявила о трёх нововведениях при игре в неравных составах:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.