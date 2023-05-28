Хоккейная Лига чемпионов ввела новые правила при игре в неравных составах

Хоккейная Лига чемпионов на своём сайте объявила о трёх нововведениях при игре в неравных составах.

Со следующего турнира в сезоне-2023/2024 будут внесены следующие изменения:

– Команда, получившая малый штраф, продолжит играть в меньшинстве, даже если соперник забил гол;

– Команда получит малый штраф даже в случае того, если соперник забил гол при отложенном удалении;

– Если команда забивает в меньшинстве, то у соперника заканчивается большинство.

«Мы придумали три простых, но эффективных изменения, которые имеют большой потенциал, чтобы добавить в игру больше азарта. Было важно создать правила, которые можно было бы внедрить без значительных усилий в отношении обучения официальных лиц игры, команд и других сторон. Все три изменения ненавязчивы и очень просты для понимания.

Я очень доволен результатом и думаю, что нам удалось внести изменения, которые имеют правильный баланс инноваций. Будет интересно посмотреть, как они изменят игру», — заявил генеральный директор Лиги чемпионов Мартин Бауманн.