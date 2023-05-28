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Инсайдер НХЛ Фридман назвал имя вероятного главного тренера «Вашингтона»

Инсайдер НХЛ Фридман назвал имя вероятного главного тренера «Вашингтона»
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман считает, что «Вашингтон Кэпиталз» в поисках нового главного тренера остановился на помощнике тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Спенсере Карбери.

«В Вашингтоне много внимания уделяется Спенсеру Карбери, который много лет назад был тренером их хоккейной команды в Американской хоккейной лиге. Карбери разговаривал с четырьмя командами на этой неделе, так что я думаю, что ситуация скоро разрешится», — приводит слова Фридмана Sportsnet.

Напомним, ранее о контактах со Спенсером Карбери сообщал другой журналист и инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн. Он сообщал, что у Карбери остался один год по контракту с «Торонто», и заявлял о том, что специалистом также интересуется «Анахайм Дакс».

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