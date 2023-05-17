Лебрюн: «Вашингтон» запросил разрешение на собеседование с помощником тренера «Торонто»

Журналист и инсайдер The Athletic Пьер Лебрюн рассказал о ситуации в «Вашингтон Кэпиталз» с поиском главного тренера.
«Теперь, когда «Мэйпл Лифс» выбыл из плей-офф, нет никаких сомнений в том, что команды обратятся к помощнику главного тренера «Торонто» Спенсеру Карбери, и я полагаю, что «Кэпиталз», его прежний клуб, уже запросили разрешение провести с ним собеседование на вакантную должность главного тренера, хотя ни одна из организаций не подтвердила это во вторник. Мне сказали, что «Вашингтон» также проводил собеседования с другими кандидатами на тренерскую работу, так что в списке — несколько человек.
У Карбери остался один год по контракту с «Лифс». Думаю, что по крайней мере ещё одна команда хочет поговорить с ним, и я не удивлюсь, если это будет «Анахайм». Генменеджер «уток» Пэт Вербик сейчас находится на чемпионате мира, так что это в некоторой степени приостановило переговоры», — сказано в статье.
- 17 мая 2023
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