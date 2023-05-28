Стали известны составы сборных Канады и Германии на финал чемпионата мира — 2023

Сегодня, 28 мая, пройдёт решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В финале турнира встретятся сборные Канады и Германии. Матч состоится на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 20:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2023. Финал ЧМ-2023. Финал 28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК Канада Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.

Состав сборной Канады:

Леви (Монтембо);

Лучич — Гласс — Фантилли, Уигар — Миддлтон;

Круз — Лотон — Куинн, Хант — Бэррон;

Нейборс — Кребс — Бле, Майерс — Жозеф;

Карконе — Макбэйн — Тоффоли.

Состав сборной Германии:

Штральмайер (Нидербергер);

Петерка — Кагун — Тиффельс, Мориц Мюллер- Зайдер;

Сорамис — Штурм — Эль, Йонас Мюллер — Висман;

Нёбельс — Кастнер — Фишбух, Шубер — Гаванке;

Туоми — Стаховяк — Шюц — Варейчка, Вагнер.