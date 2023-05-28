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Стали известны составы сборных Канады и Германии на финал чемпионата мира — 2023

Стали известны составы сборных Канады и Германии на финал чемпионата мира — 2023
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Сегодня, 28 мая, пройдёт решающий матч чемпионата мира по хоккею — 2023 в Латвии и Финляндии. В финале турнира встретятся сборные Канады и Германии. Матч состоится на «Нокиа-Арена» (Тампере, Финляндия) и начнётся в 20:20 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2023. Финал
28 мая 2023, воскресенье. 20:20 МСК
Канада
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны сочетания звеньев команд на предстоящий матч.

Состав сборной Канады:

Леви (Монтембо);
Лучич — Гласс — Фантилли, Уигар — Миддлтон;
Круз — Лотон — Куинн, Хант — Бэррон;
Нейборс — Кребс — Бле, Майерс — Жозеф;
Карконе — Макбэйн — Тоффоли.

Состав сборной Германии:

Штральмайер (Нидербергер);
Петерка — Кагун — Тиффельс, Мориц Мюллер- Зайдер;
Сорамис — Штурм — Эль, Йонас Мюллер — Висман;
Нёбельс — Кастнер — Фишбух, Шубер — Гаванке;
Туоми — Стаховяк — Шюц — Варейчка, Вагнер.

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