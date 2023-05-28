Защитник сборной Латвии: игроки сборной США не «ныряли», как канадцы

Защитник сборной Латвии Ральф Фрейбергс сравнил поведение игроков сборных Канады и США в полуфинале и матче за третье место соответственно.

«Я счастлив (бронзовым медалям. — Прим. «Чемпионата»). Игроки сборной США не «ныряли». Вчера соперники (сборная Канады. — Прим. «Чемпионата») валялись по всему льду. Теперь мы завоевали медаль (смеётся)», — приводит слова Фрейбергса Jatkoaika.

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4).