Форвард сборной Латвии Аболс: цвет медали — бронзовый, а на ощупь как золото

Нападающий сборной Латвии Родриго Аболс прокомментировал победу в матче за третье место с национальной командой США (4:3 ОТ).

«Мы все показали характер на протяжении всего турнира, которого нам не хватало на предыдущих турнирах. В этом турнире, кроме первой игры, мы двигались, у нас был характер и мы забивали голы.

Мы едем домой с довольно тяжёлой штукой на шее. Что выгравировано на медали? Вся вложенная работа, время вдали от семьи, стресс, нервозность от ежегодного выезда в сборную. Теперь держать медаль в руках – это действительно неописуемо. Цвет — бронзовый, а на ощупь как золото», — цитирует Аболса Sportazinas.

Напомним, сборная Латвии в группе заняла третье место, набрав 13 очков после семи встреч. На групповой стадии латвийцы уступили Канаде (0:6) и Словакии (1:2). В матчах на вылет национальная команда Латвии победила в четвертьфинале сборную Швеции (3:1). В полуфинале чемпионата мира — 2023 подопечные Харийса Витолиньша проиграли Канаде (2:4).