Определены лучший вратарь, защитник и нападающий чемпионата мира — 2023
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Журналист Мэтт Смит в своём «твиттере» опубликовал лучших игроков чемпионата мира — 2023, исходя из позиций.
Лучшим вратарём турнира признан голкипер сборной Латвии Артур Шилов. В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря семь побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20.
Лучшим защитником был назван канадец Маккензи Уигар. В 10 встречах турнира на счету 29-летнего игрока обороны три шайбы и восемь результативных передач.
Лучший нападающий — Джон-Джейсон Петерка из национальной команды Германии. 21-летний форвард забросил шесть шайб и отдал шесть результативных передач в 10 играх чемпионата мира.
Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.
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